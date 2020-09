Fall Guys, BeanBot prende il controllo dell'account Twitter: intrattiene i giocatori

Fall Guys: Ultimate Knockout è il videogioco del momento e, come forse saprete, su un social network molto utilizzato come Twitter il suo successo è dovuto anche alla sapiente gestione della pagina personale da parte degli sviluppatori di Mediatonic. Ma adesso BeanBot ne ha preso il controllo.

Facciamo un passo indietro: giorno per giorno il social media manager di Fall Guys: Ultimate Knockout intratteneva i giocatori, li prendeva in giro e sollecitava tramite la pagina Twitter ufficiale (che trovate nel campo Fonte dell'articolo). Ad un certo punto ha annunciato che sarebbe andato in vacanza fino al 12 settembre 2020, e quel punto si è attivata la sua "versione negativa": BeanBot. Il tutto ovviamente rientra all'interno di strategie di marketing probabilmente ben pianificate.

BeanBot adesso intrattiene i giocatori, e sembra oscillare tra malvagità, schizofrenia e positiva disposizione d'animo: a volte incoraggia i presenti a dare il meglio di sé, altre volte li prende in giro. Per esempio, relativamente alla sfida finale di Fall Guys in cui bisogna superare tantissimi ostacoli per raggiungere la corona, ha consigliato quanto segue per vincere sicuramente: "afferrate la corona il prima possibile". Geniale, chi ci avrebbe mai pensato.

BeanBot sta fingendo di aver rimpazziato il suo alter ego umano e di aver preso il controllo dell'account Twitter: chissà quali altre sorprese si inventeranno gli sviluppatori di Mediatonic per pubblicizzare il proprio videogioco. State seguendo le vicende di Fall Guys sui social network?

Yellow team have an inferior win-lose ratio, am I correct humans? ~ BeanBot — Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020