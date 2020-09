Cyberpunk 2077, il prezzo non sarà più alto su PS5 e Xbox Series X

Cyberpunk 2077 non avrà un prezzo più alto su PS5 e Xbox Series X, con CD Projekt RED che ha affermato di non avere intenzione di conformarsi alla preoccupante tendenza all'aumento dei prezzi per la next gen vista già in diversi casi finora.

Questo è quanto affermato dall'SVP of business development, Michal Nowakowski, nel corso di un recente incontro di ordine finanziario per CD Projekt RED, rispondendo alla domanda sull'eventuale incremento di prezzo per Cyberpunk 2077:

"Per quanto riguarda i 69,99 euro, si tratta del prezzo consigliato standard già per la generazione attuale, dunque possiamo aspettarci lo stesso prezzo nell'Eurozona anche su next gen", ha affermato Nowakowski, smentendo un possibile incremento di prezzo anche per quanto riguarda il nord America.

"Per quanto riguarda il prezzo in dollari, abbiamo lanciato i nostri preorder a 60 dollari e naturalmente manterremo quel prezzo, non lo cambieremo all'ultimo minuto per passare a 70 dollari. Dunque per essere chiari: questi prezzi sono già sul mercato in ogni caso, li potete vedere già su vari siti: 59,99 dollari in USA e 69,99 euro sono quelli stabiliti".

La questione poteva creare dei dubbi dopo aver visto le iniziative di Activision, 2K ed Electronic Arts, i quali hanno proposto varie iniziative particolari per la vendita dei giochi su PS5 e Xbox Series X: ad esempio, il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War ha un sistema di upgrade che prevede il pagamento di 10 dollari in più per la versione next gen, così come NBA 2K21.

Al contrario, Cyberpunk 2077 dovrebbe mantenere dunque lo stesso prezzo anche su PS5 e Xbox Series X, sarà giocabile in retrocompatibilità al lancio delle nuove console e otterrà un aggiornamento specifico per la next gen nei primi mesi del 2021 che sarà comunque gratuito per chi possiede il gioco.

In compenso, il multiplayer a quanto pare avrà microtransazioni, che secondo gli sviluppatori ci renderanno "felici di spendere soldi", in attesa di capire di cosa si tratti.