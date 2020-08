Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 e Xbox Series X costerà di più, si teme l'escalation dell'intera industria

Activision ha annunciato che il prezzo di Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 e Xbox Series X sarà aumentato di 10 dollari / euro rispetto alle versioni PS4 e Xbox One. In Italia l'edizione standard del gioco costerà quindi 79,99€ invece di 69,99€, con buona pace di chi sperava che fosse solo Take Two, tra i grandi publisher tripla A, ad applicare immediatamente l'aumento dei prezzi dei giochi next-gen.

Naturalmente la mossa di Activision non è passata inosservata e in rete il dibattito si è fatto accesissimo. A parte le lamentele per l'aumento in sé, che non farà sicuramente bene al portafogli di molti, in tanti temono che Call of Duty: Black Ops Cold War faccia partire un'escalation, ossia che convinca anche altri publisher della fattibilità dell'aumento.

Del resto molti hanno fatto anche notare che i giochi tripla A escono sempre più spezzettati, incompleti e infarciti di sistemi monetari da giochi servizi, quindi in teoria l'aumento di prezzo non sarebbe giustificato in alcun modo, soprattutto per una serie come quella COD che macina miliardi ogni anno tra vendite e microtransazioni.

Per il resto vi ricordiamo che, come annunciato ieri, Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile dal 13 novembre per PC, Xbox One, PS4 e probabilmente anche PS5 e Xbox Series X.