PS5: Sony ha aperto la pagina delle registrazioni per le prenotazioni

PS5 è sempre più vicina. A dimostrarlo arriva l'apertura della pagina ufficiale delle registrazioni per le prenotazioni, per adesso solo negli Stati Uniti. Si tratta di un passo importante da parte di Sony, che presto dovrebbe quindi svelare data di uscita e prezzo della console, consentendo ai registrati di prenotarla.

Da notare che la registrazione dà la priorità ai clienti già esistenti, che avranno così modo di mettere le mani su PS5 per primi. La pagina parla di una quantità limitata di console prenotabili, quindi l'invito è quello di non stare a pensarci troppo e, quando si riceve l'email di registrazione, di confermare velocemente la prenotazione.

Le prenotazioni, che seguiranno l'ordine di registrazione degli utenti, andranno avanti fino a esaurimento della console.

Pagina di registrazione delle prenotazioni di PS5

L'uscita di PS5 è fissata per la fine del 2020. Sony non ha ancora comunicato prezzo e data di lancio della sua nuova console, ma immaginiamo che non manchi molto per conoscere queste informazioni essenziali, anche perché i negozi, online e non, devono iniziare a prendere le prenotazioni. Secondo molti settembre è il mese fatidico, quello cioè in cui sapremo tutto, anche se mancano conferme ufficiali in tal senso. Proprio ieri si è appreso che PS5 supporterà gli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1.