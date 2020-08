Halo Infinite: rivoluzione al vertice del team di sviluppo, torna Joseph Staten

Rivoluzione ai vertici di 343 Industries e di Halo Infinite: Microsoft ha chiamato il veterano Joseph Staten, ex-bungie che ha lavorato ai primi Halo e a Destiny, per dirigere il progetto.

Si tratta soltanto di una delle tante mosse attuate nelle ultime settimane dalla casa di Redmond per salvare il gioco, dopo le reazioni avute dal pubblico di fronte al video di gameplay visto all'evento ufficiale dei giochi first party di Xbox Series X di luglio.

Staten arriva dopo l'annuncio di altre due collaborazioni importanti, sempre relative ad Halo Infinite: una con Sperasoft, che aiuterà nello sviluppo, e la seconda con Certain Affinity, che dovrebbe occuparsi del multiplayer.

Nel post sul blog di 343 Industries in cui si parla dell'arrivo di Staten, viene chiarito che il suo ruolo sarà quello di supportare i leader del team che si sta occupando della campagna. Vedremo con il tempo quanto profondo sarà il suo apporto al gioco, ma essendo una figura pesante difficilmente non chiederà qualche grosso cambiamento in corsa.

Altro annuncio di 343 Industries è il passaggio di Pierre Hintze, il capo del team editoriale della Halo: The Master Chief Collection, ad Halo Infinite, in cui ricoprirà il ruolo di project lead per il multiplayer free-to-play.

Halo Infinite è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X. Microsoft lo ha recentemente rinviato al 2021, ma rimane confermato per tutte le piattaforme indicate.