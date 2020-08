The Dark Pictures: Little Hope, un trailer interattivo fornisce un assaggio del gioco

The Dark Pictures: Little Hope è protagonista di un trailer interattivo con scelte e bivi che fornisce un assaggio di quelle che sono le meccaniche di gioco per il nuovo horror game di Supermassive Games.

Disponibile dal 30 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, The Dark Pictures: Little Hope ci coinvolgerà nell'avventura di un gruppo di studenti bloccati all'interno di una città abbandonata.

I ragazzi scoprono però di non essere soli: presenze oscure si aggirano per le strade di Little Hope e loro dovranno cercare di sfuggirgli, compiendo scelte che andranno a influenzare l'andamento della storia.

L'esperienza di The Dark Pictures: Little Hope può essere affrontata in solitaria o in alcune modalità multiplayer cooperative ideali per una serata fra amici all'insegna del terrore.

Little Hope è il secondo gioco della Dark Pictures Anthology. Bloccati e isolati nell'abbandonata città di Little Hope, 4 studenti e un loro professore devono sfuggire dalle apparizioni da incubo che li perseguitano senza tregua in una nebbia impenetrabile.