PS5 supporterà WiFi 6 e Bluetooth 5.1, Sony non è andata al risparmio

Anatel ha omologato il modulo wireless di PS5, certificazione J20H100, svelando che la console next-gen di Sony supporterà gli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Si tratta di un'ottima notizia, visto che sono gli ultimi delle relative tecnologie. Sony evidentemente non vuole risparmiare su questi aspetti, che potrebbero essere determinanti per molte funzioni della console. Da notare che il modulo J20H100 viene assemblato dalla fabbrica cinese Foxconn.

Il Wi-Fi 6, noto anche come 802.11ax, ha una velocità teorica massima di 9,6 Gb / s (contro i 6,9 Gb / s del Wi-Fi 5 o ac). Si tratta di un grande boost di velocità per chi non utilizza un cavo ethernet per collegarsi alla rete. Inoltre supporta alcune moderne tecnologie come il MU-MIMO (Multi User MIMO), che permette al router di inviare dati a più di un dispositivo contemporaneamente; l'OFDMA, che suddivide i canali e riduce la latenza e la Modulazione 1024 QAM.

Bluetooth 5.1 invece è una versione più moderna e precisa dell'usatissima tecnologia di connessione senza cavi. Tra le altre cose, consente di individuare i dispositivi con maggiore precisione e di collegarne un maggior numero contemporaneamente.

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di PS5 è prevista per la fine del 2020, in data e con prezzo ancora da destinarsi.