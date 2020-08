Marvel's Avengers avrà una gigantesca patch di lancio

La patch di lancio di Marvel's Avengers sarà davvero gigantesca. Non la più grande di sempre, ma è comunque enorme, visto che si parla di 18 GB di dati. Immaginiamo che i possessori di una linea internet non proprio performante non prenderanno benissimo la cosa, perché per loro significherà passare molte ore a scaricare invece che a giocare.

Comunque sia il mondo dei videogiochi va così e ci si può far poco. Del resto Marvel's Avengers è un gioco servizio puro, quindi i download degli aggiornamenti saranno abbastanza frequenti.

L'informazione sulla dimensione della patch è stata data da Crystal Dynamics in un post sul blog ufficiale dello studio. Cosa comporterà installarla? Intanto saranno risolti molti bug residui. Inoltre ci saranno delle piccole modifiche effettuate seguendo i feedback degli utenti che hanno giocato la beta. Saranno infine aggiunte delle nuove lingue tra quelle selezionabili.

L'aggiornamento sarà richiesto a tutti i giocatori, anche a coloro che non vogliono giocare Marvel's Avengers online. La buona notizia è che chi scaricherà il gioco in formato digitale, troverà la patch già compresa nel pacchetto. Inoltre, chi riceverà il gioco in formato fisico in anticipo potrà comunque scaricare la patch, in attesa dello sblocco che avverrà per tutti lo stesso giorno.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre 2020 per PC, Xbox One e PS4.