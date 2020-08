PS5, prezzo e uscita nel nuovo State of Play di agosto? Spunta la data dell'evento

Il prezzo e l'uscita di PS5 verranno sicuramente annunciati nel corso del prossimo State of Play, che secondo diverse fonti si terrà entro la fine di agosto. In effetti, immaginare che Sony possa aspettare fino a settembre per rivelare queste informazioni sarebbe quantomeno strano.

Ebbene, stando a un nuovo leak pubblicato su Twitter da Roberto Serranò, che in tempi recenti ha azzeccato sia la data della presentazione di PS5, sia quella dell'ultimo State of Play, il nuovo evento ha una data: si svolgerà giovedì 20 agosto.

Il pattern sembra chiaro: a Sony piace fare le cose di giovedì, ma in questo caso specifico la casa giapponese è tenuta ad anticipare i tempi rispetto al DC FanDome di agosto, dove verrà svelato Suicide Squad di Rocksteady e, immaginiamo, il nuovo Batman di WB Games Montreal.

Dopo uno State of Play dichiaratamente blando, quello che si è svolto il 6 agosto, in cui è stato dato spazio soprattutto a produzioni indie e a giochi in uscita su PS4 (sebbene si sia anche assistito all'annuncio di giochi come Hood: Outlaws & Legends), è chiaro che tutta l'attenzione degli utenti è rivolta alla prossima presentazione.

Peraltro entro la fine di agosto si terrà anche una una nuova presentazione dedicata a Xbox Series X: potremmo trovarci a vivere settimane davvero movimentate.