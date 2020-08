Horizon Zero Dawn batte Death Stranding su Steam, vendite quasi doppie all'esordio

Horizon Zero Dawn ha battuto Death Stranding su Steam, totalizzando all'esordio sulla piattaforma Valve vendite quasi doppie rispetto al titolo di Hideo Kojima.

Nonostante le recensioni negative su Steam, Horizon Zero Dawn ha infatti fatto segnare 56.557 giocatori contemporanei contro i 32.515 registrati al debutto da Death Stranding.

Una differenza sostanziale, che spicca ancor di più se consideriamo quanto sia stato accolto positivamente il porting del titolo di Hideo Kojima e quante polemiche abbiano invece accompagnato il lancio di Horizon Zero Dawn, vedi anche l'analisi di Digital Foundry.

Per completezza, Benji Sales ha riportato anche i numeri di un'altra esclusiva console PS4, Detroit: Become Human, che all'uscita su Steam ha totalizzato appena 7.218 giocatori contemporanei.

In quest'ultimo caso, tuttavia, le ragioni vanno ricercate nel fatto che l'avventura cinematografica di Quantic Dream è stata pubblicata in esclusiva temporale su Epic Games Store, dunque il grosso delle vendite probabilmente è stato fatto segnare lì.

