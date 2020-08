Horizon Zero Dawn Complete Edition sta raccogliendo recensioni negative su Steam

L'arrivo su Steam di Horizon Zero Dawn Complete Edition è stato accolto con meno entusiasmo del previsto. Al momento, infatti, le recensioni descrivono l'avventura di Aloy come "nella media" e sono tante le recensioni negative.

Questo caso, però, sembra diverso dal review bombing di The Last of Us 2, tanto per intenderci. In molti, infatti, non ne stanno facendo una questione di principio, ma si stanno lamentando per le difficoltà tecniche che stanno avendo a far girare il gioco e a fargli mantenere delle prestazioni stabili per tutta l'avventura.

Nella nostra recensione di Horizon Zero Dawn Complete Edition e nel video confronto tra la versione PC e quella PS4 Pro non abbiamo riscontrato problemi di questa portata, ma il fenomeno sembra, sfortunatamente, piuttosto diffuso.

In molti, infatti, si lamentano di non essere riusciti ad avviare il gioco o del fatto che il codice sia molto instabile e basta una disconnessione del pad per farlo crollare. Un po' il quadro dipinto da Digital Foundry nella loro analisi della Horizon Zero Dawn Complete Edition. Coloro che sono riusciti a giocare, però, parlano di un'esperienza notevole, in grado di divertire ed emozionare. Esattamente le qualità riscontrate nella versione PS4 del gioco.

In altre parole, se Guerrilla Games riuscisse a sistemare tutti questi problemi con le prossime patch, anche il giudizio medio di questa Horizon Zero Dawn Complete Edition dovrebbe migliorare.

Cosa ne pensate? Avete avuto problemi con Horizon Zero Dawn Complete Edition?