PS5: Sony avrebbe pagato profumatamente per gli accordi, ma ci sono anche first party

Intervenendo nella discussione sugli accordi esclusivi di PS5 che le sue parole hanno scatenato, Imran Khan, ex senior editor di Game Informer, ha ribadito il concetto. Non solo Sony avrebbe pagato profumatamente per stringere un gran numero di accordi con gli sviluppatori terze parti, ma avrebbe anche in cantiere molti giochi provenienti dai suoi studi interni grazie ai quali rendere i primi mesi di PlayStation 5 davvero vibranti.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Imran Khan. Il collega ha detto in un podcast video che Sony si sarebbe assicurata in esclusiva dei giochi multipiattaforma enormi per PS5. All'interno della discussione aperta su Resetera, Khan è intervenuto sviluppando il concetto espresso in video.

Secondo le sue fonti, Sony si sarebbe presentata davanti a molti produttori di giochi terze parti chiedendo "che tipo di accordo possiamo stringere?". Alcuni avrebbero avuto dei contenuti (come Spider-man e Marvel's Avengers), altri dei giochi, ma nessuno si sarebbe rifiutato di stringere un accordo col colosso giapponese. Il motivo è semplice: Sony non si sarebbe fatta problemi a pagare tutti i soldi richiesti. Una cosa che, invece, Microsoft sarebbe stata più restia a fare.

In questo modo, nei prossimi anni, secondo Khan, si sentirà molto parlare di "PlayStation Advantage" e "Console Exclusive" quando verranno presentati i giochi delle terze parti. Si tratterebbe, inoltre, non di due o tre accordi, ma di tanti progetti diversi "la cui scala è scioccante" secondo Matt, un altro insider intervenuto nel discorso.

E a chi chiedeva se questa strategia fosse stata messa in piedi per mascherare l'assenza di giochi first party, i due hanno risposto con un secco no. I primi 2-3 anni di vita di PlayStation 5 saranno ricchi di videogames provenienti dagli studi interni di Sony.

Come sempre si tratta di semplici indiscrezioni, ma se fossero confermate, dipingerebbero un quadro davvero radioso per PlayStation 5. Un quadro che, con ogni probabilità, se fosse confermato potrebbe ampliare il divario nelle previsioni di vendita delle due console, che secondo DFC Intelligence, al momento vedono PS5 vendere il doppio di Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questo scenario?