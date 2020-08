PS5: Sony si sarebbe assicurata in esclusiva dei giochi multipiattaforma enormi

Durante un recente video, Imran Kahn, ex senior editor di Game Informer e ora presentatore di Kinda Funny, ha detto che Sony si sarebbe assicurata delle esclusive temporali per PS5 davvero enormi. I giochi, che saranno presentati nelle prossime settimane, fino a questo momento erano "largamente riconosciuti" per la loro natura multipiattaforma.

Al minuto 22 dell'ultimo podcast video di Kinda Funny, Imran Kahn non usa mezzi termini: "C'è una cosa che ti scioccherebbe: i soldi che Sony sta investendo. Si è assicurata in maniera temporale l'esclusiva di un gioco che ti fa dire 'wow, è questo quello che hai scelto'? Non perché è brutto, ma perché è enorme. Sono curioso di vedere come la competizione evolverà nei prossimi mesi, perché ci sono dei giochi che sono ampiamente accettati come multipiattaforma, che Sony bloccherà per un po' di tempo."

Nei commenti in molti pensano si parli del prossimo COD, mentre altri accennano a FIFA o a uno dei prossimi giochi di Bethesda, come per esempio Starfield.

Cosa siano questi giochi non lo sappiamo, anzi ribadiamo il fatto che, al momento, si tratta solo di un rumor e un'indiscrezione. Quello che è sicuro è che sia Sony che Microsoft hanno ancora tante frecce al loro arco e nei prossimi mesi dovrebbero finalmente svelare tutto quello al quale stanno lavorando.

Cosa ne pensate? Quale serie vi piacerebbe venisse "bloccata"?