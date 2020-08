Yakuza: il gioco di SEGA prende vita in questo filmato

Dalla vita reale al videogioco. Dal videogioco si torna alla vita reale. Ecco i passaggi che hanno portato l'utente KaoruGans0 a mostrare come sarebbero gli Yakuza nella vita reale. Passeggiando per le strade di Shibuya, KaoruGans0 ha imitato la camminata di Kazuma Kiryu, la sua legnosità, ma anche alcune delle tante attività che è possibile trovare all'interno di questo quartiere di Tokyo.

Non potevano mancare un accenno di interfaccia e la mappa nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Molto riuscita non solo l'interpretazione del Drago di Dojima, i suoi movimenti davanti ai muri o agli oggetti da utilizzare sono fenomenali, ma anche l'utilizzo della telecamera, davvero perfetto.

Un'operazione che è già stata provata in passato, per esempio con GTA, ma la qualità di questa interpretazione è davvero di alto livello, tanto che sono già quasi un milione i like ricevuti dal filmato su Twitter.

Cosa ne pensate di questa interpretazione? Se avete nostalgia di Kamurocho vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 2 è disponibile su Xbox Game Pass.