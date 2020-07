Yakuza Kiwami 2 è disponibile gratis su Xbox Game Pass

Yakuza Kiwami 2 è disponibile a partire da oggi su Xbox Game Pass, scaricabile gratis dagli utenti abbonati al servizio su PC e Xbox One.

Confermato da Microsoft per fine luglio su Xbox Game Pass, Yakuza Kiwami 2 è il pregevole remake del secondo capitolo della celebre serie SEGA, ambientato in questo caso fra Tokyo e Osaka.

La storia vede infatti Kazuma Kiryu tornare in aiuto del Clan Tojo in un momento di grande difficoltà: c'è bisogno di qualcuno che si rechi nel quartier generale della Omi Alliance per stabilire una tregua fra le due organizzazioni.

Dopo aver recuperato Daigo Dojima, Kiryu raggiunge con lui il distretto fittizio di Sotenbori ma trova ad aspettarlo il suo corrispettivo del Kanto, un altro potente dragone: Ryuji Goda.

Caratterizzato come sempre da una trama avvincente, narrata con un taglio cinematografico, Yakuza Kiwami 2 mantiene le meccaniche action e gli stili di combattimento visti nel precedente capitolo, per un'azione spettacolare che si unisce alle tradizionali subquest e attività extra.