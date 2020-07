Star Citizen, Squadron 42: la nuova roadmap non c'è ancora, utenti irritati

Squadron 42, il modulo single player di Star Citizen, non ha ancora la nuova roadmap promessa nelle scorse settimane da Cloud Imperium Games: la situazione si trascina e gli utenti stanno perdendo la pazienza.

L'originale finestra di lancio di Squadron 42 non è infatti stata rispettata, né è chiaro se il modulo entrerà effettivamente in beta questa estate, ma soprattutto è da marzo che la roadmap è stata giudicata irrealistica dal team di sviluppo.

Allo stato attuale, lo studio fondato da Chris Roberts non ha fatto altro che fornire un piano in quattro parti che prevede una spiegazione relativa agli obiettivi della nuova roadmap e un paio di mockup della roadmap stessa per arrivare infine ad annunciarla ufficialmente.

"La nuova roadmap è qualcosa di cui abbiamo parlato a marzo, ma visto che è ancora in lavorazione non possiamo rivelarvi tutti i dettagli che vorremmo", ha dichiarato Zyloh, membro dello staff di Cloud Imperium Games.

"Credetemi quando dico che non vedo l'ora di poterla pubblicare. Ci siamo presi il tempo necessario per esplorare le varie opzioni e credo che ci stiamo avvicinando al termine di questo importante passo."

Ricordiamo che Star Citizen è stato annunciato originariamente nel 2012 e da allora ha raccolto oltre 300 milioni di dollari tramite una campagna crowdfunding da record.