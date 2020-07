iPhone e iPad, backup su Google One presto disponibile gratis

Se state terminando lo spazio sul vostro device Apple e consideravate da tempo di effettuare un back dell'intero dispositivo, potrebbe essere in arrivo l'occasione giusta. Difatti presto il backup degli iPhone su Google One sarà disponibile gratis: approfondiamo questa nuova consapevolezza.

Il lancio di Google One risale ormai al 2018, inizialmente come servizio premium: consentiva ai propri clienti di accedere ad una certa quantità (notevole) di spazio di archiviazione in cloud, fino a 30TB. Questo assieme a utili sconti, supporto da parte di specialisti, piani familiari, e via dicendo. Nel 2019 Google aggiunse il backup degli smartphone per gli utenti paganti. Adesso la feature diventa gratuita e si estende ad iPhone e iPad.

Ad annunciarlo è proprio Google, con un post sui principali social network. Nel prossimo periodo verrà resa disponibile una nuova applicazione di Google One, che consentirà agli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad di effettuare il backup dell'intero dispositivo gratuitamente; basterà essere in possesso di un account Google. Sarà possibile salvare file, messaggi di testo, foto, video, contatti ed email. Tutto verrà reso visibile in un unico spazio di archiviazione online, chiaramente inaccessibile al resto del mondo.

Vi è solo una piccola nota dolente, che comunque non necessariamente potrebbe rappresentare un problema per tutti gli utenti Apple: Google One consentirà il backup fino a 15GB di spazio in cloud. Dunque, se avrete bisogno di ancora più GIGA, bisognerà necessariamente pagare l'abbonamento mensile (proposto al prezzo di circa 2 euro).