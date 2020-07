Samsung Galaxy Z Fold 2, il design rivelato da un leak evidenzia alcune migliorie

Samsung Galaxy Z Fold 2, il nuovo modello dello smartphone pieghevole prodotto dall'azienda coreana, è stato vittima di un leak che ne ha rivelato il design, evidenziando alcune migliorie rispetto alla prima versione.

Dopo i primi render ufficiali, Samsung Galaxy Z Fold 2 si mostra dunque in maniera più completa, e così è possibile scoprire in che modo i progettisti hanno provato a risolvere i suoi problemi di gioventù.

Si vede infatti uno schermo LCD esterno che occupa la maggior parte dello spazio invece di presentare dei grossi vuoti sopra e sotto, ma è soprattutto la cerniera a evidenziare i miglioramenti più significativi.

A differenza dell'originale Samsung Galaxy Z Fold, infatti, i meccanismi sono ora completamente coperti, senza aperture dove possa insinuarsi polvere e sporco, e promettono un'esperienza d'uso globalmente migliore.

Si nota inoltre l'adozione dell'ormai tradizionale punch-hole per il posizionamento della fotocamera, mentre la dicitura 5G dovrebbe significare che il terminale è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon di fascia alta.

Samsung non ha confermato la veridicità delle immagini che potete vedere qui in calce, dunque bisognerà attendere la presentazione ufficiale del Galaxy Z Fold 2 per avere tutte le specifiche esatte.