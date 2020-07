Microsoft Flight Simulator arriverà anche su Steam e non sarà doppiato in italiano

Microsoft ha confermato che Microsoft Flight Simulator arriverà su PC anche su Steam. Finora, infatti, si era sempre parlato della versione Xbox Store e Xbox Game Pass, ma il colosso di Redmond non vuole privarsi dell'importante vetrina garantita dal negozio di Valve. Analizzando la scheda del gioco, abbiamo scoperto che la simulazione di volo non sarà doppiata in italiano, ma avrà solo i sottotitoli.

Oggi è la giornata di Microsoft Flight Simulator. Pierpaolo Greco ha appena pubblicato un lungo provato dell'alpha di Microsoft Flight Simulator accompagnato da 36 bellissime immagini. Alle 16, inoltre, andremo in diretta con un Multiplayer risponde dedicato a Microsoft Flight Simulator.

Adesso scopriamo che il colosso di Redmond ha aperto la pagina Steam del gioco, nella quale è possibile prenotarlo in vista dell'uscita del 18 agosto 2020. Analizzando le informazioni presenti scopriamo che il gioco non sarà doppiato in italiano, ma solo sottotitolato nella nostra lingua.

È ovvio che la versione Xbox Game Pass è quella più conveniente, ma nel caso in cui vogliate possedere il gioco, la compatibilità con Steam potrebbe essere un valore aggiunto notevole. Come dimostra l'incredibile successo di Sea of Thieves sulla piattaforma di Valve.

Inoltre ci sono i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco, che vi riportiamo di seguito:

Requisiti di sistema minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 11

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Dove lo comprerete?