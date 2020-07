Microsoft Flight Simulator, 36 bellissime immagini ci preparano al lancio del gioco

36 bellissime nuove immagini di Microsoft Flight Simulator ci preparano all'imminente lancio del gioco su PC attraverso l'Xbox Game Pass. Il simulatore di volo di Microsoft e Asobo Studios arriverà presto anche su Xbox One e Xbox Series X.





Microsoft ha pubblicato queste nuove immagini per accompagnare la prova dell'alpha di Microsoft Flight Simulator. Una prova che ci ha colpiti, per la qualità grafica e le dimensioni della mappa. L'intero pianeta. Pierpaolo Greco dice che "Questo nuovo capitolo rischia davvero di diventare il capitolo definitivo della serie e, più in generale, ha tutte le carte in regola per rappresentare il nuovo punto di riferimento delle simulazioni grazie all'incredibile realismo della ricostruzione del mondo e delle forze che lo regolano. È tuttavia cruciale vedere come lo sviluppatore inizierà a riempire questo meraviglioso contenitore con tutto il necessario per convincere i neofiti a provare l'esperienza del volo simulato e garantire agli appassionati adeguate sfide e tutto il supporto necessario a soddisfare le esigenze di progresso e miglioramento delle proprie conoscenze."

Adesso che sappiamo la data di lancio per PC di Microsoft Flight Simulator non possiamo che attendere con ancora più ansia questo gioco che, forse più di ogni altro, potrebbe mettere in mostra le qualità di Xbox Series X.

Cosa ve ne pare di queste immagini?