Microsoft Flight Simulator, nuovo trailer svela la data di uscita su Xbox Game Pass per PC

Microsoft Flight Simulator ha un nuovo trailer che svela infine la data di uscita, con il gioco atteso per il 18 agosto 2020 direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, ma ovviamente anche acquistabile a parte, come dimostrano i preordini aperti sulle varie edizioni previste.

Il trailer, come al solito, conferma la qualità spettacolare della grafica di Microsoft Flight Simulator, previsto al momento su PC e successivamente anche su Xbox One e Xbox Series X ma ancora senza una data per quanto riguarda le versioni console.

Presenti tre diverse edizioni del gioco, che possono essere prenotate: