PUBG Mobile: il trailer della Stagione Zero della World League

Il trailer della Stagione Zero della World League di PUBG Mobile presenta come sarà questa particolare stagione competitiva del battle royale per iOS Android. Questa stagione, infatti, è stata progettata per offrire a giocatori e fan una nuova competizione globale, indipendentemente che si sia fan orientali e occidentali del gioco.

Per avere un'opportunità di competere, le squadre possono registrarsi per PUBG Mobile Club Open 2020 Fall Split. Il torneo aprirà le iscrizioni il 24 giugno. Tutte le informazioni possono essere trovate a questo indirizzo.

In vista delle finali di PUBG MOBILE Pro League South Asia, James Yang, Global Esports Director di PUBG MOBILE, annuncia la PUBG MOBILE World League Season Zero, una stagione unica creata per offrire la miglior competizione globale nell'attuale situazione sanitaria mondiale. Il montepremi in palio è di $ 850,000 e ci sono ancora più team, ben 40, a competere per la vittoria finale. Le registrazioni per PMCO 2020 Fall Split saranno aperte dal 24 giugno al 12 luglio.

Per l'occasione, PUBG MOBILE ha condiviso un veloce sguardo dei PUBG MOBILE Esports Studio di Katowice, creati in partnership con ESL. L'ufficio diventerà la sede delle competizioni non appena sarà sicuro organizzare eventi dal vivo.

In risposta al COVID-19 e per salvaguardare la salute e la sicurezza di giocatori e fan, PUBG MOBILE ha spostato l'intera PMPL Season 1 online e rimandato alcune attività programmate. PUBG MOBILE World League, la punta di diamante del nuovo ecosistema competitivo, ha fatto sì che PUBG MOBILE creasse qualcosa di veramente unico.

PUBG MOBILE World League Season Zero si terrà dal 10 luglio al 9 agosto. Il campionato orientale inizierà alle ore 14:00 in Asia, mentre quello occidentale alle ore 20:00 in Europa e America. I fan potranno assistere alla diretta streaming sul canale YouTube PUBG MOBILE Esports.

Il download gratuito di PUBG MOBILE è disponibile su App Store e Google Play.