Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00 dedicata a Flight Simulator

Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00, rigorosamente in diretta su Twitch con una puntata speciale dedicata a Flight Simulator. Stavolta ci sarà Pierpaolo Greco al timone della trasmissione, pronto a rispondere a tutte le vostre domande sull'attesissimo simulatore di volo di Microsoft.

Oggi, infatti, abbiamo pubblicato una corposa prova dell'alpha di Microsoft Flight Simulator. Abbiamo spiegato come funziona il gioco, approfondito diversi aspetti del gameplay e del modello economico, ma sicuramente ci saranno domande ancora in sospeso.

È giunto il momento di farle! Come sempre le domande che saranno postate sotto questa notizia avranno le priorità su quelle fatte nella chat della diretta, ma proveremo, ovviamente, a rispondere a tutti. Nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e a dispensare consigli o nel caso in cui vogliate interagire con la redazione, vi consigliamo di raggiungerci su Telegram, nel gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questo gruppo basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire il live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.