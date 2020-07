Sea of Thieves, trailer del'aggiornamento Ashen Winds

Rare ha pubblicato un nuovo trailer di Sea of Thieves, l'avventura a sfondo piratesco disponibile per PC e Xbox One. Il video presenta il nuovo aggiornamento Ashen Winds e la terribile minaccia dei Signori Cinerei.

Questi oscuri e pericolosi personaggi possono essere incontrati su una qualunque isola di Sea of Thieves. Per trovare un Signore cinereo, bisognerà osservare il cielo per individuare la nuova nuvola di venti cinerei che, sotto forma di tornado, indica il luogo dove si è manifestato uno di questi tiranni.

Nel corso delle nostre scorribande, poi, non dovremo mai abbassare la guardia. I Signori cinerei rappresentano una minaccia simile ai kraken o dai megalodonti nascosti tra le onde. I Signori cinerei sputano fuoco dalle loro mascelle incrostate di cenere, e continuano a farlo anche una volta che il loro teschio viene rimosso dal resto del corpo. In altre parole, un teschio dei venti cinerei non è solamente un trofeo da consegnare all'Ordine delle Anime, ma anche un'arma potentissima!

I gioielli cinerei racchiusi all'interno di questi teschi sono intrisi della maledizione e si affievoliscono man mano che ci serviremo del loro potere infernale. Dovremo cercare di non prosciugare completamente l'energia di queste gemme, altrimenti la ricompensa che riceveremo dall'Ordine delle Anime sarà molto meno cospicua. Un teschio quasi nuovo consentirà di ottenere oro e reputazione in grandi quantità!

Sea of Thieves è, però, un gioco di pirati: per questo motivo potremo anche cercare di rubare un teschio dei Signori cinerei agli altri giocatori per provare a consegnarlo, ma essendo molto prezioso, aspettiamoci una grande concorrenza.

Come vi sembra questo update?