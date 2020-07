Huawei supera Samsung e diventa il leader mondiale del mercato smartphone

Qualcuno tempo fa lo aveva pronosticato, e alla fine è accaduto davvero: Huawei supera Samsung e di conseguenza diventa ufficialmente il leader mondiale del mercato smartphone, ruolo prima ricoperto dall'eterna rivale. Sono le conseguenze evidente dei dati del secondo trimestre del 2020 nel mercato mobile.

Approfondiamo la situazione. La stima arriva da Canalys, società di analisi specializzata proprio nel settore tecnologico. Huawei ha venduto 55,8 milioni di dispositivi, contro i 53,7 milioni di Samsung; questo nonostante le sanzioni degli USA con ban annessi. A favorire questa ripresa nonché il superamento di Samsung, avrebbe rivestito un ruolo fondamentale la pandemia.

Rispetto al periodo di aprile e giugno 2019, è vero che Huawei ha registrato un calo del 5% nelle consegne. Il fatto è che quello di Samsung si è attestato invece sul 30%: e così, per la prima volta in nove anni, un marchio diverso da Apple e da Samsung è diventato il leader sul mercato. Ben Stanton, analista di Canalys, ha dichiarato quanto segue: "Se non fosse stato per il Covid-19, ciò non si sarebbe verificato. Huawei ha sfruttato il vantaggio della ripresa economica cinese per riavviare il settore smartphone".

Certo, resta pur sempre una considerazione da fare: fino ad ora abbiamo parlato di un trimestre, soltanto di un trimestre. La situazione potrebbe cambiare rapidamente nel corso del prossimo anno, pandemia o meno. Vi terremo aggiornati; nel frattempo Huawei cercherà di far crescere il suo store digitale, App Gallery.