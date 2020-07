Cineweek Speciale: oggi alle 13 parliamo di Vin Diesel e Bloodshot

Puntata speciale di Cineweek, il nostro rotocalco sul cinema e dintorni: a partire dalle 13 Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori parleranno di Vin Diesel e di Bloodshot, il suo ultimo film. Dove? Ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Tra poco circa un'ora ripercorreremo la carriera di uno degli attori action più amati degli ultimi anni. Mark Vincent Sinclair III, in arte Vin Diesel, è nato nel 1967 in California. Al suo attivo ha una lunga carriera di film, quasi tutti dall'alto tasso d'azione. Parliamo di pellicole come Pitch Black, The Fast and the Furious, xXx e film di questa risma.

Il suo ultimo film, Bloodshot, avrebbe dovuto arrivare nei cinema a marzo, ma, a causa dell'epidemia da COVID-19, ha dovuto ripiegare sulla distribuzione on-demand. Si tratta dell'adattamento dell'omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton.

La trama parla di un soldato, Ray Garrison, che viene ucciso e poi riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie secondo un progetto chiamato Project Rising Spirit. Privo di memoria, Garrison diventa Bloodshot, un antieroe in grado di rigenerarsi e cambiare forma in grado anche di interagire con la maggior parte dei computer. Ogni volta che ha un incarico, il dottor Harting modifica la mente di Ray facendogli ricordare il momento dell'omicidio di sua moglie, Gina, cambiando però la faccia dell'assassino. Ray, così, preso dalla sete di vendetta, si trasforma in un sicario convinto di uccidere ogni volta il vero assassino.

