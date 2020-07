Destroy All Humans: la Collector's Edition mostrata in un video unboxing

Negli anni abbiamo visto Collector's Edition di qualsiasi tipo e di qualsiasi dimensione, ma quella del nuovo Destroy All Humans! è senza dubbio una delle più grandi. Per l'uscita del remake, THQ ha prodotto infatti due edizioni da collezione: una più tradizionale, con una statuina e alcuni gadget, mentre l'altra, chiamata Crypto-137 come il protagonista del gioco, è a dir poco enorme. Per darvi un'idea, proviamo a mostrarvela nel video unboxing in testa all'articolo.

La Collector's Edition di Destroy All Humans contiene una copia fisica del gioco con un codice per sbloccare 5 skin esclusive per il personaggio, un set di piccole stampe con degli artwork che mostrano personaggi e ambientazioni del gioco, un portachiavi e una palletta anti-stress a cui gli occhi schizzano via dalle orbite. I pezzi grossi (letteralmente) della Collector's sono però due. Il primo è uno zainetto che ha la forma di Crypto e che è realizzato abbastanza bene, anche se la tasca posteriore è talmente piccola che è più un peluche da indossare che non un vero zaino. L'altro pezzo forte è una gigantesca statua di Crypto alta 60 cm. Parliamo di un incubo per gli ambientalisti, un colosso di plastica se confrontato con le action figure e i diorami che si trovano di solito nelle edizioni da collezione. La tuta, la testa e l'arma di Crypto sono piene di dettagli, e il pianeta che tiene tra le mani può essere utilizzato come contenitore o porta-lattine.

Le dimensioni della Collector's si riflettono anche nel prezzo: per 400€, la Crypto-137 è un'edizione per i fan di Destroy All Humans più ossessionati. O per chi è convinto che gli alieni siano già in mezzo a noi, e avere una statua come questa in casa possa dimostrare la nostra fedeltà e convincerli a risparmiarci. Il remake di Destroy All Humans è disponibile dal 28 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà in futuro anche su Stadia. Se non lo avete ancora fatto, vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco curata da Emanuele Gregori.