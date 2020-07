Google Play Store: rimosse 29 app maligne con adware, l'elenco al completo

Ci risiamo, nelle scorse ore sono state individuate ben 29 app maligne all'interno del Google Play Store. Il numero di applicazioni che non rispettano le norme standard (o che si rivelano direttamente nocive) è sempre particolarmente elevato nello store digitale di Google, per fortuna almeno si interviene spesso con rapidità per rimuoverle.

La segnalazione è arrivata dal team di White Ops' Satori threat intelligence, che ha individuato nelle stesse un pericolo veicolo di adware. La maggior parte delle applicazioni malevole che finivano installate su smartphone Android si proponevano come editor per le foto scattate dagli utenti, salvo non esserlo affatto.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto era del resto subito intuibile dal fatto che, una volta installate, l'icona di queste app spariva senza lasciare traccia; comunque, e diversamente da programmi ben più pericolosi, potevano essere rimosse dal menù "Applicazioni installate" (nelle impostazioni del dispositivo). Non è l'unico caso recente che abbia interessato il Google Play Store.

Queste app inondavano lo smartphone Android della vittima con pubblicità invasive, che di fatto ne rendevano impossibile l'utilizzo. Ecco l'elenco al completo delle 29 applicazioni (alcune erano disponibili in più versioni): se per caso doveste averne installata una, rimuovetela immediatamente. E non sarebbe fuori luogo formattare anche lo smartphone.

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur

Square Blur Master

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image