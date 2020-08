Final Fantasy 7 Remake, vendite per 5 milioni di copie: Square Enix ringrazia

Final Fantasy 7 Remake ha totalizzato vendite per 5 milioni di copie fra retail e digitale: lo ha annunciato ufficialmente Square Enix, ringraziando tutti gli utenti per l'importante risultato.

Le ottime performance del gioco erano nell'aria fin dal debutto, se consideriamo che Final Fantasy 7 Remake ha venduto oltre 3,5 milioni di copie in tre giorni a partire dall'uscita, il 10 aprile.

"Vorremmo condividere un enorme ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno supportato Final Fantasy VII Remake", recita il post del publisher su Twitter.

"Abbiamo distribuito e venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo. Questo risultato rende Final Fantasy 7 Remake il titolo digitale più venduto di sempre sulla piattaforma PlayStation nella storia di Square Enix!"

