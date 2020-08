Ferrari Hublot Esports Series su Assetto Corsa, al via le iscrizioni al campionato

Sono aperte le iscrizioni al Ferrari Hublot Esports Series, il campionato eSport organizzato da Ferrari e aperto a tutti i cittadini europei maggiorenni, con due differenti categorie: AM Series e PRO Series.

I migliori delle due categorie competeranno in un evento finale su 3 tracciati differenti, che darà la possibilità al vincitore di entrare nel 'FDA Hublot Esports team'. Le qualificazioni partiranno a settembre. Charles Leclerc sarà ambasciatore del campionato.

Il campionato Esports è organizzato da Ferrari sul software Assetto Corsa, sviluppato da Kunos Simulazioni, e si correrà su una Ferrari 488 Challenge Evo, disponibile in esclusiva solo per chi parteciperà alla competizione.

Il torneo si dividerà in due categorie: 'AM Series', ovvero chi si iscrive e partecipa tramite le qualificazioni, e 'PRO Series', una selezione di 24 sim racer invitati direttamente da Ferrari. Il primo atto del torneo sarà la fase di Qualifica per le AM Series, a partire da settembre, i cui vincitori raggiungeranno i sim racer invitati da Ferrari nella PRO Series.

Entrambe le categorie si sfideranno parallelamente sulle stesse piste nella fase di campionato vero e proprio ad ottobre. I 12 migliori sim racer per ogni categoria, alla fine delle 4 gare previste, avranno accesso alla fase finale di novembre, dove, in un'unica classe mista si daranno battaglia su tre differenti tracciati per eleggere il vincitore.

Il gradino più alto del podio regalerà un vero e proprio sogno a chi lo conquisterà, visto che nella prossima stagione il vincitore avrà la possibilità di essere valutato per entrare a far parte della 'FDA Hublot Esports team', assieme al campione in carica piloti di F1 Esports Series David Tonizza e ad Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

A seguire da vicino il campionato ci sarà anche Charles Leclerc, ambassador del campionato e grande appassionato di Esports, che offrirà la sua esperienza da pilota reale e virtuale ai partecipanti.

Link per le iscrizioni.

Calendario gare: