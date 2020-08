xCloud su iOS, Microsoft accusa Apple: vogliono privare gli utenti del cloud gaming

xCloud non funziona sui dispositivi iOS, e secondo Microsoft si tratta di una scelta ingiusta, che impedisce agli utenti Apple di accedere al cloud gaming.

Apple ha spiegato i motivi dello stop di xCloud su iOS, ma per molti addetti ai lavori si tratta di una scusa maldestra e le motivazioni reali sono altre, probabilmente legate ai mancati introiti di un servizio di game streaming su iPhone e iPad.

"Il nostro periodo di test per Project xCloud su iOS è terminato. Sfortunatamente, sembra non ci sia un modo per poter offrire il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate ai giocatori su iOS via App Store", ha dichiarato un portavoce di Microsoft.

"Quella Apple al momento è l'unica piattaforma d'uso generale che nega ai propri utenti l'accesso a servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass. Inoltre adotta un approccio contraddittorio ai giochi, applicando regole meno severe alle applicazioni non ludiche anche quando includono elementi interattivi."

"Tutti i giochi disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass sono stati classificati per i loro contenuti da agenzie di rating indipendenti, come ESRB e i suoi equivalenti regionali."

"Vogliamo trovare un modo per portare il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate sulla piattaforma iOS. Crediamo che gli utenti dovrebbero stare al centro dell'esperienza di gioco e sono loro a dirci che vogliono giocare, connettersi e condividere ovunque, a prescindere dal dispositivo utilizzato. La pensiamo così anche noi."