WindTre ancora in calo: persi 3 milioni di clienti in un anno

WindTre sembra essere ancora in calo, sotto molteplici punti di vista. CK Hutchison, società di Hong Kong a cui fa capo anche l'operatore storico italiano, ha rilasciato i dati finanziari degli ultimi mesi, e la situazione anche per l'Italia non è di certo rosea, né dal punto di vista della base di clienti né da quello dei ricavi (ma comunque il tasso di abbandono sembra essersi abbassato).

Spiccano i tre milioni di clienti persi in un anno: la base clienti complessiva al 30 giugno 2020 si attestava sui 22,5 milioni di clienti, contro i 25,7 milioni dello stesso periodo nel 2019. La base clienti attiva è invece a quota 20,3 milioni, contro i precedenti 22,9 milioni dello scorso anno. La base clienti complessiva e quella attiva sono differenti: la seconda consiste dai clienti che abbiano generato traffico voce o dati nei precedenti tre mesi.

Passando ai ricavi, nel primo semestre del 2020 l'operatore WindTre ha ottenuto 2,324 miliardi di euro, segnando così un -3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia un piccolo miglioramento sarebbe individuabile già nel mese di giugno 2020, con una crescita del +5% grazie alle sinergie post-fusione tra gli operatori Wind e Tre.

Chiaramente questi dati rendono conto di un andamento annuale, ma le variabili in gioco sono e continueranno ad essere enormi già nei prossimi mesi. Di certo l'aumento esponenziale della concorrenza negli ultimi anni, da iliad a Spusu, non può aver giovato ad operatori come WindTre, TIM e Vodafone.