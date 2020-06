Spusu Italia: disponibile l'app per Android, lancio del nuovo operatore imminente

Spusu Italia è ormai in dirittura d'arrivo: si tratta di un nuovo operatore virtuale Full MVNO nel panorama italiano, di origini questa volta austriache. Il debutto è atteso nei prossimi giorni, anche se manca una data di lancio più precisa; e tuttavia indizi su indizi sono ormai particolarmente eloquenti. Per esempio la sua app per Android.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, potete ufficialmente mettere in download l'app di Spusu su Google Play Store, così da installarla sul vostro smartphone Android (gratuitamente). A breve dovrebbe arrivare anche su App Store di Apple, comunque: tenete d'occhio lo store dei vostri device Apple.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, l'app di Spusu permetterà di controllare in tempo reale i consumi dell'utente (GIGA, minuti e altri dettagli delle offerte), nonché il proprio credito residuo. L'applicazione dovrebbe mostrare anche un numero WhatsApp per l'assistenza telefonica tramite chat (il 3780102000, ma per il momento non è attivo). Per installare l'app di Spusu avrete bisogno almeno di Android 4.1, meglio ancora se sarete in possesso di una delle versioni successive del sistema operativo.

Gli utenti interessati, a questo punto, attendono una conferma circa le prime offerte che Spusu renderà disponibili: sperano che siano convenienti, almeno per un periodo di tempo limitato, come quella d'esordio di iliad nel 2018. Spusu, infine, farà affidamento sulla rete WINDTRE 4G.