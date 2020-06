Fortnite modalità Creativa, le migliori mappe a tema horror: c'è anche Alien Isolation

Cosa hanno in comune il Battle Royale di Epic Games e il genere horror? Assolutamente nulla, almeno finché la fantasia e la creatività non hanno spinto i giocatori a creare della mappe a tema horror per la modalità Creativa di Fortnite. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo, spiegandovi anche come giocarci.

La modalità Creativa di Fortnite Capitolo 2 permette di creare praticamente qualsiasi cosa, incluse avventure personalizzate: altrimenti non si chiamerebbe "Creativa", del resto. Le mappe di cui vi parliamo in questo articolo possono essere affrontate da soli (consigliato) o in compagnia dei propri amici, così da vivere avventure da far venire i brividi. Difatti si tratta sempre di ambienti inquietanti, oppure di percorsi che strizzano l'occhio ad alcuni dei film horror e dei videogiochi più noti. Per accedere alle singole mappe vi servono i codici, e questi codici vanno inseriti nella schermata principale dell'hub della Modalità Creativa, subito nella piazza dello spawn iniziale. Per ingannare l'attesa della Stagione 3 vanno più che bene.

Per esempio c'è una mappa in creativa a tema horror dedicata ad Alien Isolation, titolo che ad oggi probabilmente non vi permette di alzarvi di notte senza un minimo di ansia. Lo scopo di questa mappa è raggiungere la via di uscita superando varai tranelli ed enigmi, quasi come in un escape room. Il codice è 4560-5535-3757.

The Living Manor trasporta invece il giocatore in una dimora infestata: all'inizio si avrà in dotazione soltanto una torcia ed un'arma con pochi proiettili. Ecco il codice per giocare questa mappa della creativa a tema horror: 0863-1321-3485.

Infected Hellnite è pensata per la cooperativa: una persona "infetta" deve raggiungere tutti gli altri giocatori. Il codice è 4890-8897-2439.

Da ultimo la mappa Infernum, che venne proposta direttamente da Epic Games lo scorso Halloween 2019: bisogna eliminare gli zombi e superare vari ostacoli, fino ad arrivare al traguardo. Richiede anche un po' di tempo per essere portata a termine, dunque non prendetela in considerazione per una partita "mordi e fuggi".