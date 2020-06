Xbox One Digital Direct, un nuovo modo per riscattare i contenuti dei bundle

Microsoft ha annunciato che da oggi Xbox One potrà contare sul Digital Direct, un nuovo modo per riscattare più facilmente i contenuti dei bundle. In altre parole, all'interno della console non ci saranno più i classici cartoncini da riscattare sullo Store, ma tutti i giochi, gli abbonamenti e le offerte saranno già registrate con la console. In modo da poterli scaricare più facilmente durante l'installazione della macchina.

Basterà, quindi, cliccare su "riscatta" per trovare i propri contenuti nella libreria digitale nella sezione "I miei giochi e applicazioni". Tali contenuti, però, potranno anche essere riscattati in un secondo momento. Attenzione: tutti i contenuti digitali inclusi saranno associati al primo account Microsoft che li riscatta.





Il primo bundle a sfruttare il Digital Direct sarà la Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, già disponibile per l'acquisto con gioco digitale incluso. Questo nonostante il gioco possa essere riscattato solamente a partire dal 17 settembre, data di uscita ufficiale del GdR di CD Projekt RED. Sapete che per il creatore di Cyberpunk doveva essere doveva essere un avvertimento, non un'ispirazione per la società di oggi?

Anche se il Digital Direct non è stato annunciato ufficialmente per Xbox Series X, dubitiamo che Microsoft non utilizzerà questa funzionalità con la sua console di nuova generazione.

Cosa ne pensate? Vi piace questo nuovo sistema di Digital Delivery?