Devotion torna in vendita, ma ancora in forma limitata

Red Candle Games ha annunciato il ritorno di Devotion, il suo splendido horror psicologico rimosso dal mercato a inizio 2019 per una controversia che ha riguardato un messaggio politico anti presidente cinese contenuto nel gioco. Purtroppo la vendita del gioco sarà effettuata in una forma davvero limitata. Si parla infatti di una riedizione in formato fisico venduta soltanto sullo shop ufficiale dello sviluppatore per appena una settimana: dall'8 giugno al 15 giugno.

Red Candle sa che in questo modo non potrà soddisfare tutta la domanda, cresciuta moltissimo per via della censura, ma per adesso non ha trovato altri modi per far tornare sul mercato Devotion. Purtroppo per adesso di riaverlo in vendita su Steam non se ne parla. Considerate che gli sviluppatori hanno contro il governo cinese, quindi devono evitare di fare passi falsi.

Le edizioni fisiche di Devotion saranno due: la Normal Edition, che conterrà una copia del gioco, lo storybook, un segnalibro e degli sticker; e la Normal Edition + OST che oltre ai contenuti dell'altra edizione offrirà anche la colonna sonora su CD.

Se avete modo di fare acquisti a Taiwan e conoscete il cinese, il link da cui comprare Devotion è questo.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Devotion.