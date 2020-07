iliad, ora potete attivare le sue offerte anche al bar

Gli iliad Point nei centri commerciali sono senza dubbio utili e comodi: permettono di attivare facilmente le offerte dell'operatore in questione. Ma da oggi il tutto diventa ancora più semplice: potrete attivare le offerte di iliad anche nei bar.

Merito di nuovi accordi con Snaipay: da oggi mercoledì 8 luglio 2020 potete attivare l'offerta da 50 GIGA a 7,99 di iliad, con acquisto di una nuova SIM, presso tabaccherie e bar - purché, appunto, munite di piattaforma di pagamento Snaipay. Il numero di questi centri su territorio nazionale ovviamente aumenterà esponenzialmente nelle prossime settimane, garantendo così una presenza ancor più capillare per l'operatore in questione; controllate la disponibilità presso il vostro bar di fiducia, per sicurezza.

Non è ancora tutto: nei prossimi anni iliad debutterà anche nel mercato della linea fissa e della fibra ottica, adesso è ufficiale. Come vi trovate con questo operatore? Gli preferite WindTre, Vodafone e TIM?