Crash Bandicoot 4: It's About Time, skin esclusive su PS4 annunciate da Activision

Crash Bandicoot 4: It's About Time potrà contare su alcune skin esclusive su PS4, che non saranno disponibili su altre piattaforme prima del 2022.

Mostrato con un video di gameplay allo State of Play, Crash Bandicoot 4: It's About Time consentirà di giocare la campagna nei panni di Crash e Coco, ma anche Neo Cortex e Dingodile.

Per personalizzare ulteriormente Crash, Toys for Bob rivela che ci saranno nuove skin per Crash e per Coco che verranno sbloccate guadagnando gemme e completando le sfide durante il gioco.

Queste nuovissime skin sono totalmente accessorie e offrono ai bandicoot dozzine di costumi e abiti stravaganti da indossare attraverso i livelli, aggiungendo un ulteriore livello di pazzia alla N. Sane di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Da abiti da pirata, tute spaziali, tutine da unicorno, a scaglie di dinosauro e altro ancora: avrai bisogno di grandi abilità per sbloccare ogni skin del gioco!

Disponibili prima su PlayStation, ci saranno due set aggiuntivi di skin per Crash e Coco che verranno automaticamente consegnati dopo che i giocatori avranno completato il secondo livello del gioco e acceduto alla Mappa Dimensionale.

Queste skin, chiamate "Marsupus Erectus" e "Serious Upgrade", saranno disponibili sulle altre piattaforme non prima del 31 dicembre 2021.

"Toys for Bob ha fatto di tutto per rendere più moderno il franchise classico, dal dare vita a mondi visivamente sbalorditivi, alla creazione di una vasta gamma di contenuti e nuovi modi di giocare, come la modalità N.Verted e altri personaggi giocabili", ha affermato Michelle Bresaw , Vice President of Product Management and Marketing di Activision.

"Siamo certi che questo è il sequel che i fan stavano aspettando, rimanendo fedele al franchise e offrendo allo stesso tempo un'esperienza completamente nuova."