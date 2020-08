Crash Bandicoot 4: It's About Time, novità e video di gameplay allo State of Play

Crash Bandicoot 4: It's About Time ha aperto lo State of Play di stasera, con un video che includeva varie sequenze di gameplay e un commento degli sviluppatori di Toys for Bob.

Annunciato qualche tempo fa con data di uscita, trailer e immagini, Crash Bandiccoot 4: It's About Time si pone come il primo nuovo capitolo della celebre serie dopo la trilogia originale, protagonista del remake N.Sane Trilogy.

Il gioco offrirà una grande quantità di skin e costumi sbloccabili, ma anche qui gli sviluppatori sono stati chiari: Crash Bandicoot 4: It's About Time non includerà microtransazioni.

Nella campagna avremo la possibilità di usare quattro differenti companion che ci conferiranno altrettante abilità. Potremo utilizzare Crash e Coco per tutta la durata del gioco, ma anche altri personaggi come Neo Cortex e Dingodile.

Sarà inoltre presente un Inverted Mode, sbloccabile una volta completata la campagna: realizzato in collaborazione con Beenox, consentirà di rigiocare tutti i livelli con speciali modificatori che cambiano velocità, stile grafico, posizione degli oggetti ecc.