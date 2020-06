Crash Bandicoot 4: It's About Time includerà microtransazioni? Il team smentisce

Crash Bandicoot 4: It's About Time includerà delle microtransazioni, stando ai dettagli riportati sulla pagina del gioco presente su Xbox Store, ma il team di sviluppo ha smentito tale notizia.

Dotato di una campagna che includerà oltre 100 livelli, Crash Bandicoot 4: It's About Time riprenderà gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati con il terzo episodio.

La sensazione espressa dall'utente che ha evidenziato la questione delle microtransazioni è che Activision punti a monetizzare sulle skin e, in generale, gli oggetti cosmetici, visto che alcuni di essi sono inclusi come bonus sui preorder.

Tuttavia, come detto, il team di sviluppo di Toys for Bob ha voluto smentire la notizia: "Stiamo vedendo confusione attorno alle microtransazioni in Crash Bandicoot 4: It's About Time e vogliamo essere chiari", hanno scritto su Twitter.

"Non ci sono microtransazioni nel gioco", hanno sottolineato gli sviluppatori. "Come bonus, le skin del pacchetto Totally Tubular sono incluse in tutte le versioni digitali del titolo."