Crash Bandicoot 4: It's About Time includerà oltre 100 livelli nella campagna: si tratta del triplo rispetto agli stage disponibili nei precedenti episodi della serie.

Presentato ufficialmente alcuni giorni fa con data di uscita, trailer e immagini, Crash Bandicoot 4: It's About Time riprenderà gli eventi della storia esattamente da dove li avevamo lasciati alla fine del terzo capitolo, dando vita a un'esperienza completamente inedita.

Nel corso di quest'avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli.

Ogni maschera ci consentirà di utilizzare abilità speciali, ad esempio procedere a testa in giù nei livelli oppure rallentare lo scorrere del tempo per superare determinati ostacoli. Potremo inoltre controllare sia Crash che Coco, nonché Neo Cortex.

Come riportato nell'anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time, il gioco sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One.