Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 27/6/2020

Tra le offerte Amazon di oggi si fanno notare le cuffie JBL Live 500BT, ribassate di un terzo del prezzo, e il kit pacchetto dedicato alla GoPro Hero7. Torna inoltre sotto i 1000 euro l'iPhone 11 Pro Max e torna in sconto l'HP Pavilion 15 con CPU Ryzen 5 3500U, dotata di grafica integrata Vega 8. In questi giorni, infine, Amazon offre due mesi gratuiti di Kindle Unlimited agli utenti Prime, fino al 10 luglio.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi ha una carta Visa, invece, c'è anche un buono da 7 euro ricaricandone 70, fino al 23 agosto. Fino al trenta giugno, infine, l'acquisto di uno smartphone OPPO X2 permette di ottenere gratuitamente un paio di cuffie wireless da 99 o 169 euro.