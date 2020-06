Ghost of Tsushima, quattro splendidi artwork mostrano personaggi e scenari

Ghost of Tsushima si mostra con quattro splendidi artwork pubblicati da Sucker Punch, che illustrano alcuni dei personaggi e degli scenari che troveremo nel gioco.

Entrato alcuni giorni fa in fase gold, in uscita dunque senza ritardi, Ghost of Tsushima può vantare un'ambientazione tremendamente affascinante: l'isola di Tsushima nel tredicesimo secolo, durante il periodo dell'invasione mongola.

Gli artwork sottolineano appunto le atmosfere e i panorami che ritroveremo nella campagna in single player del titolo sviluppato da Sucker Punch, in cui controlleremo il samurai decaduto Jin, tornato per vendicarsi come Fantasma.

Per sopravvivere ai combattimenti dovremo imparare a padroneggiare la katana, sfruttando la velocità e la precisione degli attacchi al fine di infliggere danni mortali ai nostri nemici.

Ghost of Tsushima sarà disponibile a partire dal 17 luglio, in esclusiva su PS4.