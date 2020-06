Ghost of Tsushima, come padroneggiare la katana: la parola a Sucker Punch

Ghost of Tsushima ci vedrà combattere utilizzando prevalentemente la katana, ma come padroneggiare quest'arma? Lo spiega Chris Zimmerman, co-fondatore di Sucker Punch, in un lungo post sul PlayStation Blog.

Appena entrato in fase gold, Ghost of Tsushima vanterà un sistema di combattimento basato su tre elementi principali: velocità, affilatura e precisione. Questi aspetti andranno a influenzare in maniera sostanziale l'andamento degli scontri.

La velocità viene enfatizzata dalle animazioni in motion capture, che rendono in maniera realistica ma anche spettacolare le manovre di Jin e dei suoi avversari. Gli sviluppatori hanno addirittura studiato la rapidità delle reazioni umane agli stimoli visivi per aumentare lo spessore dell'esperienza.

Nel gioco è possibile anticipare le mosse del nemico, ma ci sono movimenti troppo veloci per poter essere previsti e sarà interessante capire come gestire le varie combinazioni di colpi per evitare di subire anni, magari spezzando la sequenza con un affondo a sorpresa.

L'affilatura della lama è un aspetto altrettanto importante, che implica come sia possibile morire molto rapidamente a seconda dei casi. Durante i duelli dovremo cercare di mantenere alta l'attenzione, perché anche un solo errore potrebbe rivelarsi fatale. Naturalmente anche le nostre manovre avranno lo stesso potenziale.

Infine la precisione, applicata in questo caso all'esecuzione dei vari movimenti, con un grado di complessità variabile che consentirà ai giocatori di adottare approcci differenti, in base alla loro personale strategia, e vederli premiati in caso appunto di un'esecuzione precisa.