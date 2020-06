Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, nuovo trailer sull'ambientazione

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise torna a mostrarsi in un nuovo trailer tutto incentrato sulla sua ambientazione, ovvero in particolare la città di Le Carré, in Louisiana, che fa da scenario agli strani eventi del nuovo capitolo.

Il video si presenta come un vero e proprio spot promozionale per la cittadina, apparentemente molto tranquilla e piacevole ma che cela probabilmente degli oscuri segreti, come si intuisce dall'atmosfera generale e dagli ultimi secondi del trailer.

Si tratta di una città rurale in Louisiana, che a quanto pare offre diverse attività di svago e bellezze naturali a disposizione dei visitatori, oltre a un'ottima cucina creola da gustare e un bel clima, ma c'è qualcosa di strano che vi avviene, in qualche modo.

Deadly Premonition 2 è il nuovo capitolo della serie di avventure investigative con elementi da horror psicologico da parte di Hidetaka Swehiro, detto anche SWERY, che torna in esclusiva su Nintendo Switch con un nuovo caso da risolvere.

La storia passa dalla Boston odierna, dove l'agente dell'FBI Aaliyah Davis sta lavorando a dei vecchi casi di omicidio, alla Le Carré di quattordici anni prima, dove seguiremo invece le indagini di Francis York Morgan in un altro caso molto bizzarro.

Anche in Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise possiamo dunque aspettarci una buona dose di stranezze da parte di SWERY, cosa che emerge in qualche modo anche da questo trailer apparentemente tranquillo. Per saperne di più, vi rimandiamo al recente speciale su un nuovo atto di fede verso Hidetaka Suehiro.