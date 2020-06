PS5 e l'SSD esaltati ancora da Tim Sweeney di Epic Games: Sony ha fatto un lavoro fantastico

PS5 e in particolare il suo SSD e il suo sistema di gestione dell'input/output torna al centro dei pensieri di Tim Sweeney di Epic Games, che ha nuovamente lodato la soluzione tecnologica adottata dalla nuova console sostenendo che Sony ha fatto un lavoro fantastico.

Era già da qualche giorno che non tornava fuori la questione, ma fortunatamente il nuovo numero della rivista Edge contiene un'intervista a Sweeney il quale si dimostra ancora una volta totalmente innamorato della next gen Sony evidentemente al centro dei suoi pensieri nonostante l'Unreal Engine sia un motore grafico che dovrebbe funzionare su tutte le piattaforme esistenti, come confermato anche durante la famosa presentazione di Unreal Engine 5.

"Tre o quattro anni fa abbiamo iniziato a parlare con Mark Cerny sulle possibilità della prossima generazione", ha raccontato il fondatore di Epic Games, "Sony ha fatto un lavoro davvero fantastico nella progettazione di una nuova piattaforma basata sul concetto che il sistema di gestione dati potesse essere rivoluzionato. PS5 non è costruita solo su una grossa quantità di memoria flash ma anche su un'alta banda passante e su un framework a bassa latenza per accedervi e per gestirla come si vuole in base al lavoro da fare".

"Renderizzare micro-poligoni da una scena composta di 20 miliardi di poligoni è già un compito difficile, ma riuscire a immettere quei dati in memoria è una grande sfida. Come risultato di anni di discussioni e sforzi siamo arrivati a questo, è stata un'opportunità perfetta di collaborare con Sony per mostrare che gli sforzi alla fine possono arrivare a dei risultati su PS5".

Nonostante Unreal Engine 5 sia destinato a fare da base a molti titoli multipiattaforma e nonostante peraltro la maggior parte dei team interni di Sony non utilizzino il motore di Epic Games ma soluzioni interne, Sweeney continua comunque a parlare solo di PS5, evidentemente soddisfatto di quanto raggiunto dalla compagnia con la sua nuova console.

Anche Nick Penwarden di Epic Games è sostanzialmente d'accordo con Sweeney, giudicando le nuove soluzioni di I/O come le maggiori evoluzioni visibili nella next gen, sebbene questi sembri considerare anche Xbox Series X nel suo discorso: "Questa è la maggiore innovazione delle console next gen. Hanno CPU più veloci, migliori GPU e sono cose importanti per raggiungere la qualità grafica che abbiamo mostrato, ma il cambiamento generazionale maggiore viene dalla banda I/O che riusciamo a raggiungere con gli SSD nelle console di nuova generazione".