The Artful Escape, video gameplay commentato dallo sviluppatore per il nuovo indie Annapurna

The Artful Escape torna a mostrarsi in un nuovo video che illustra più nel dettaglio il particolare gameplay del gioco, commentato in ogni frangente dal suo creatore, Johnny "Galvatron", peraltro musicista del quasi omonimo gruppo The Galvatrons.

Il gioco è stato annunciato all'E3 2017 e commentato nella medesima occasione anche in una videoanteprima. Sono passati tre anni e ancora non ha raggiunto la sua forma definitiva ma dovrebbe ormai mancare poco: The Artful Escape è previsto per quest'anno su PC, Xbox One e Apple Arcade.

Sviluppato da Beethoven & Dinosaur e pubblicato da Annapurna Interactive, The Artful Escape è un gioco che parla di rivalsa personale e riscatto, che vede protagonista Francis Vendetti, un giovane musicista che non riesce a scrollarsi di dosso l'enorme ombra del padre, vera e propria leggenda del folk.

Francis è un prodigioso chitarrista nonostante la sua giovane età, ma non riesce ad uscire dalla sua situazione di figlio d'arte e, alla ricerca di una propria identità specifica e libertà creativa, si ritrova immerso in un bizzarro viaggio interdimensionale e psichedelico, tutto a ritmo di musica.

Come dimostra il nuovo video gameplay, il gioco è strutturato come una sorta di avventura a scorrimento in 2D, che alterna fasi più tipicamente adventure e narrative, incentrate sui dialoghi con altri personaggi, ad altre più action e in linea con i platform, ma ci sono anche diverse variazioni e situazioni differenti in cui ci si può venire a trovare.

Da notare, peraltro, come il sistema di dialoghi sembra ricalcare alquanto quello visto in Oxenfree e Afterparty di Night School Studio, pubblicati sempre da Annapurna.