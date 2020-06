Fortnite Summer Splash 2020 annunciato: un'estate ricca di eventi per Battaglia Reale

L'estate è ormai ufficialmente arrivata, gli sviluppatori di Epic Games stanno per andarsene in ferie, e apprendiamo che da adesso fino alla fine della Stagione 3 Fortnite Battaglia Reale accoglierà un gigantesco evento noto come Fortnite Summer Splash 2020. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

Per tenere i propri giocatori sempre connessi, Epic Games ha pensato bene ad una serie di iniziative che avranno luogo giorno per giorno, settimana per settimana, su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. "Ora che l'inondazione ha trasformato l'intera isola in una località rivierasca, non resta che prendere il costume, un Succo succoso bello ghiacciato e tuffarsi in Summer Splash. Da oggi fino al termine della Stagione 3, divertiti con una rotazione di MAT classiche, accompagnate da qualche novità. Inoltre, diversi costumi nuovi e classici arriveranno al Negozio oggetti, belli pronti per una vacanza sull'isola".

"Durante Summer Splash potrai divertirti con una rotazione di MAT come Nebbia di guerra (già nota come Silenziatori infidi), Incontri ravvicinati, Fuori magazzino, Prendi! e altre Anche le MAT più classiche riceveranno una rinfrescata in stile Summer Splash, con alcune nuove funzionalità. MAT nuove fiammanti debutteranno con un prossimo aggiornamento e includeranno nuove interpretazioni di Operazione: Knock-Out, Pescali tutti in Reale e un gioco di potenziamenti a eliminazione".

Sono già state confermate anche tante nuove skin, come vi abbiamo accennato nell'articolo dedicato a tutte le skin dell'aggiornamento 13.20 di oggi. "Inoltre, Summer Splash offre nuovi costumi e altri elementi per il Negozio oggetti ispirati all'estate: sabbia, mare, sport e -ovviamente- buon cibo. Domina il green nei panni dell'esperto golfista Pattugliatore del par, rivela lo squalo che c'è in te con Fauci tenerone e Fauci comodone, risplendi come una costellazione grazie a Eruzione astrale, e tanto altro. Con il caldo dell'estate tornano anche Deriva estiva e Bombarola da spiaggia".



Nonostante tutti i nuovi contenuti in arrivo e le probabili sorprese dietro l'angolo dell'estate di Fortnite, Salva il Mondo non sarà mai giocato gratuitamente: è arrivata la conferma definitiva da Epic Games.