Psychonauts 2, Jack Black mostra un nuovo video di gameplay e lo commenta

Psychonauts 2 è stato mostrato con un nuovo video di gameplay dall'attore Jack Black, che lo ha anche commentato per gli spettatori del suo canale YouTube.

Dopo il trailer dell'Xbox Games Showcase, il titolo di Double Fine Productions rivela dunque alcune sequenze in-game e non delude, specie sul fronte stilistico grazie ai buffi personaggi e ai colori vivaci degli scenari.

In uscita nel corso del 2021 sulle piattaforme Microsoft, Psychonauts 2 ci vedrà alle prese con eventi che si svolgono subito dopo la campagna di Psychonauts in the Rhombus of Ruin, proseguendo dunque la storia che conosciamo.

Vedremo ulteriori sequenze del gioco nelle prossime settimane? A giudicare dal video sembra che il progetto si trovi in uno stato di sviluppo avanzato, dunque una demo di gameplay potrebbe fare capolino in uno dei prossimi eventi di Xbox.