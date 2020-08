GreedFall, vendite a quota un milione di copie: Focus Home Interactive ringrazia

GreedFall, l'ultimo RPG sviluppato da Spiders, ha totalizzato vendite per un milione di copie: nell'annunciare l'importante traguardo su Twitter, il publisher ha voluto ringraziare tutti.

Focus Home Interactive aveva parlato di ottime vendite al lancio di GreedFall, ma magari non immaginava di registrare numeri simili, nonostante l'indubbia qualità della produzione.

Come riportato nella recensione di GreedFall, il titolo di Spiders non è tecnicamente straordinario ma può contare su di una narrazione solida, uno stile molto ispirato e alcune soluzioni interessanti nell'ambito del gameplay.

Esplora un'isola sperduta ricca di magia, segreti da decifrare e creature fantastiche. Forgia il destino di questo mondo, alleandoti o ingannando i tuoi compagni e intere fazioni.

Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia.

Mettiti alla prova in questo gioco di ruolo: completa missioni e obiettivi in diversi modi; userai la forza, la diplomazia, l'inganno o la discrezione?

🍂 @greedfall has sold over one million copies worldwide. Teer Fradee has been welcoming a lot of new Renaigse!

Thank you so much for making the journey this incredible! pic.twitter.com/BV17Bb9iAi